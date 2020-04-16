Adalet Bakanı Gül'den Gamze Pala açıklaması: Kadın cinayetlerini lanetliyor, en ağır cezayı alacağına inanıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde AKP İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala cinayetine ilişkin, "Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanım'ı en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde AKP İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın Çarşamba gecesi vahşice öldürüldü. Gözaltına alınan katil zanlısı Savaş Dalançıkar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gamze Pala'nın ailesine başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanım'ı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun."