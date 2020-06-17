Adalet Bakanı Gül, "Çok önemli bir devrim olacak" dedi e-duruşma sisteminin detaylarını anlattı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda başlayacak e-duruşma döneminin detaylarını açıkladı. "Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız" diyen Bakan Gül, "Teknik altyapımızı kurduk sisteme hazırız. Avukatlar duruşmaya videokonferansla katılacak. Çok önemli bir devrim olacak" ifadelerini kullandı.

Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Avukatlar duruşmaya videokonferansla katılacak. Teknik altyapımızı kurduk sisteme hazırız. Yargılamaların hızlanması, adil ve makul sürelerde sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Celse programı ile de entegre edeceğiz. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür.

Sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz. Hem hakim-savcılarımız, hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşlarımızın memnun olacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın önemli bir start'ını vermiş oluyoruz.

Ceza davalarında da yaygınlaştıracağız. Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız. Zaman içerisinde aynı anda, dosyaya ekranda avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilirler. Hakim beyanı da görebilecek. Bu önemli değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum."