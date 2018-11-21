Adalet Bakanı Gül: Boşanan çiftlerin çocukları icra dairelerinin görev alanından çıkıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, icradan çocuk alma uygulamasına son verecek çalışmayı tamamladıklarını duyurdu. Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2019 yılı bütçesinin sunumunu yapan Gül, boşanan çiftlerin çocuklarını icra dairelerinin görev alanından çıkaracaklarını söyledi. Gül, “Kamuoyumuzun gündemine gelen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı da tamamlamış bulunmaktayız. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacaktır. Bu düzenlemeden sonra vatandaşlarımız ayrıca bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemek zorunda kalmayacaklardır” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Gül, suça sürüklenen çocukların davalarının öncelikli görülmesinin sağlanması konusunun gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Gül’ün çelişkisi

Bakan Gül, son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla uluslararası standartlara ve insan hakları alanındaki gelişmelere uygun bir ceza infaz sistemi oluşturduklarını savunarak cezaevlerinde 260 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu da açıkladı. Bakan Gül’ün olumlu tablo çizmesine karşılık 213 bin 186 kapasiteli olan cezaevlerinde 46 bin 958 kişilik bir fazlalık dikkat çekti. Gül, avukatlık ve noterlik mesleğine başlamak için sınav şartı getireceklerini, 1 Ocak’tan itibaren kamu kurum ve kuruluşları, şirketler ve dernekler için zorunlu e-tebligatın zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Kasım ayı itibarıyla arabulucu sayısının 9 bin 360 olduğunu belirten Gül, önümüzdeki şubat ayında arabuluculuk sınavı yaparak arabulucu sayısını artıracaklarını dile getirdi.