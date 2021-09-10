Adalet Bakanı Gül: Başkentimizin adına yakışır bir adliye binası kazandıracağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yine, başkentimizin adına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta da kararlıyız. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız." dedi.

Gül şöyle konuştu:

"Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhıye’deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara'nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak. Böylece farklı yerlere dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacağız. Hem vatandaşımıza, hem avukatlarımıza büyük bir zaman ve emek kolaylığı sağlamış olacağız. Bu projenin de şimdiden yargı teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."