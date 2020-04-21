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Adalet Bakanı Gül başkanlığında 6. Koronavirüs toplantısı

21 Nisan 2020 14:21

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın 6'ncısı yapılırken, yaklaşık 2 saat sürdüğü açıklandı. 

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adalet hizmetlerinde Koronavirüs'e karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 6'ncısı bugün gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında videokonferans yöntemiyle yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ile bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.


 


 

 



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