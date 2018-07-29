T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı Gül: AKP'nin teklifiyle hayvan hakları kanununun Meclis'ten geçeceğine inanıyorum

Gül, kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu

29 Temmuz 2018 12:30

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hayvanlara karşı işlenen, 'vicdan ve merhametle bağdaşmayan' eylemleri suç haline getiren düzenlemenin, AKP ile teklifiyle en kısa sürede Meclis'ten geçeceğine inandığını belirtti.

Abdülhamit Gül, kişisel Twitter hesabında "Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AKP teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum" mesajını paylaştı.

Adalet Bakanlığı'nca, hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini de öngören kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştu.

Abdülhamit Gül, 24 Haziran seçimleri sonrası yapılacak ilk çalışmanın, hayvan haklarına ilişkin düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını söylemişti.

 

ETİKETLER

Abdülhamit GülAKPHayvan Haklarıkanunmeclisteklif
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24