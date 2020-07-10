Adalet Bakanı Gül açıkladı: 2019'un ağustos ayından bu yana sadece 8 kişi ‘dinleme’den hüküm giydi

Ceza infaz kurumlarında, 2019’un ağustos ayı itibarıyla “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçundan 8 hükümlü bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2007’den itibaren yasal olmayan dinleme vakalarının arttığına, bunların çoğunun hukuk dışı gerekçeler ve yöntemlerle yapıldığına dikkat çekerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “konuşmaları dinleme ve kayda alma suçundan hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayısını, illere ve cinsiyete göre dağılımını, hükümlülerin yaş ortalamasını” sordu.

Tanrıkulu’nun önergesine yanıt, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den geldi. Gül, 2019’un ağustos ayından itibaren “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçundan ceza infaz kurumlarında 8 hükümlü olduğunu açıkladı.

Gül, hükümlülerin 7’sinin erkek, birinin kadın olduğu ve anılan suçtan ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu bulunmadığını da belirtti. Bakanın yanıtına ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, “Yasadışı dinlemelerin bu kadar yoğun olduğu, neredeyse herkesin dinlendiği bir yerde, bu suçtan hüküm giyenlerin sayısının bu kadar az olmasının mantıklı gerekçesi yoktur. Bu sayılar bize, yasadışı dinlemelerin yetkilendirilmiş insanlarca hükümet tarafından yaptırıldığını kanıtlıyor. Yasadışı dinlemeyi yapanlar zaten görevli olduğu için demek ki bir ceza almıyor” dedi.