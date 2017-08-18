Adalet Bakanı Gül: 950 yeni hakim ve savcı almak üzere sınav yapılacak 

ANKARA (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twıtter\'dan yaptığı açıklamada, \"950 yeni hakim ve savcı almak üzere 24 Aralık 2017 tarihinde sınav yapılacaktır. Hukukçu genç arkadaşlarımıza sevgilerimle duyuruyorum\" dedi.