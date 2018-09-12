Adalet Bakanı Gül, 12 Eylül darbesine atıfta bulundu: Darbeye selam duran bir yargı anlayışı geride kaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül askeri darbesine atıfta bulanarak, "Artık darbeye selam duran bir yargı, demokrasi ve adalet anlayışı geride kaldı" dedi.

Artık darbecilerden hesap sorulduğunu belirten Gül, "15 Temmuz akşamında itibaren cuntacılardan, darbecilerden hesap soran hakim ve savcılarımızı adliye koridorlarında bu nöbeti hala tutan yargı teşkilatımızı ve mensuplarını buradan milletim adına saygıyla şükranla bir minnetle anıyorum" dedi.

Gül, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, darbeden şöyle bahsetti:

"12 Eylül'ün 38’inci yıldönümünde beklentilerimizi yükselten çok neden var. 38 yıl öncesinin maalesef başarıya ulaşmış bu askeri müdahale, demokratik kurumlarımızla birlikte adliyemizi, adalet duygumuzun da üstüne karabasan gibi çökmüştü. 'Bir sağdan bir soldan' diyerek adaleti matematik hesabına dönüştüren, yargıyı da siyasi denge unsuruna dönüştüren ve yaşlarını büyüterek çocukların dar ağacına gönderildiği melun darbeyi hep beraber yaşadık."

Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılış törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:

"Adalet, devletin esasıdır, temelidir. Adaletin olmadığı yerde, toplum ve coğrafyalarda iyilik değil, kötülük hükümran olur. Bugün Suriye'de göğ ekin biçilmiş gibi çocukları annelerinden ayıran işte bu kötülüktür. Akdenizi mülteci kabristanına çeviren işte bu körlüktür. Sadece Filistin'de, Myanmar'da, Somali'de müstekbirler değil, Slovenya sınırında mülteci kadına uzanan eller; vicdan, merhamet ve adalet duygularını öldüren ellerdir. Hak ve adalet ölçüsünden uzaklaşmış gelişmiş ülkelerin dünyanın dört bir yanındaki siyasi, ekonomik ve askeri saldırıları en başta kendi retoriklerini, ezberlerini bozmaktadır. Hak, adalet ve vicdan gibi değerleri çekip alınca geriye sadece siyasi bir küstahlık kalmaktadır."

"Darbeye selam duran yargı anlayışı geride kaldı"

Bugün 12 Eylül askeri darbesinin 38'inci yıldönümü olduğuna da değinen Gül, şunları kaydetti:

"12 Eylül'ün 38’inci yıldönümünde beklentilerimizi yükselten çok neden var. 38 yıl öncesinin maalesef başarıya ulaşmış bu askeri müdahale, demokratik kurumlarımızla birlikte adliyemizi, adalet duygumuzun da üstüne karabasan gibi çökmüştü. 'Bir sağdan bir soldan' diyerek adaleti matematik hesabına dönüştüren, yargıyı da siyasi denge unsuruna dönüştüren ve yaşlarını büyüterek çocukların dar ağacına gönderildiği melun darbeyi hep beraber yaşadık. Hukukun, demokrasinin ve adaletin ayaklar altına alındığını, bir oradan bir buradan, ideolojik kamplara ayırarak, infaz edildiği, çocuklarımızın, yavrularımızın geleceğine kastedildiği darbe dönemini bu milletimiz inşallah bir daha yaşamayacaktır. Demokrasimiz, yargı teşkilatımız ve ülkemiz daha güçlüdür. Bu dönemin acılarını asla unutmadık, unutmayacağız. Bugün şunu büyük bir sevinçle ifade etmek isterim ki; o gün darbeye selam duran, yaşlarını büyüterek çocuklarımızı dar ağacına götüren darbecilere selam duran bir yargı vardı, ama 15 Temmuz'da darbecileri yargılayan bir yargımız var. Hamdolsun, bunu tüm Türkiye olarak gördük. Artık darbeye selam duran bir yargı, demokrasi ve adalet anlayışı geride kaldı. Türkiye'nin demokrasisi güçlendi. Bugün darbecilerden hesap sorulmaktadır. Adliye koridorlarında da 15 Temmuz akşamında itibaren cuntacılardan darbecilerden hesap soran hakim ve savcılarımızı adliye koridorlarında bu nöbeti hala tutan yargı teşkilatımızı ve mensuplarını buradan milletim adına saygıyla şükranla bir minnetle anıyorum ve teşekkür ediyorum."