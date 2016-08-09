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Adalet Bakanı: Gözaltındakilere işkence uygulandığı iddiası paralel yapının lobi faaliyetleri

"Türkiye işkenceye karşı sıfır tolerans uygulayan bir ülkedir"

09 Ağustos 2016 14:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cuntacılara gözaltında işkence uygulandığına dair iddiaları reddederek, "Çatışma sırasında meydana gelmiş eserleri, 'gözaltından sonraki işkencenin emaresi olarak' göstermek çok büyük bir çarpıtmadır" görüşünü savundu.

Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Dosyalar açıktır. Türkiye işkenceye karşı sıfır tolerans uygulayan bir ülkedir" diyen Bozdağ, şunları söyledi:

"Uluslararası kuruluşların işkence yapıldığı iddiaları, subjektif iddialar. Özellikle paralel yapının Avrupa ve Amerika'da lobi gücü çok yüksek. Sadece bunlar değil, Türkiye'nin aleyhine diğer terör örgütleri de çok ciddi lobiler yapıyorlar ve uluslararası örgütler, Türkiye ile görüşmeden, Türkiye'den herhangi bir bilgi, belge edinmeden, kendilerine gelen iddiaların, iftiraların gerçek olup olmadığına dair Türk makamlarına soru sormadan, cevap almadan rapor yayınlıyorlar."

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AİHS'nin geçici 15. maddesini askıya aldık ama her şeyi askıya almadık. Askıya almadığımız şeylerin birisi de işkencedir. İşkence konusunu askıya almadık, ikincisi işkenceye zaman aşımını ortadan kaldırdık, sıfır toleransı biz hayata geçirdik.

Bu konudaki haberler, yorumlar, Türkiye'nin haklı mücadelesini, haklı pozisyonunu gölgelemek için bu FETÖ örgütünün mensupları tarafından bilinçli şekilde, dışarıda yaptırılan, yapılan haberler, yorumlardır. Bir kısmının da parayla yaptırıldığını buradan ifade etmek isterim."

 

"İşkenceye karşı sıfır tolerans"

 

"Burada gözaltına alınmadan önceki çatışma sırasında meydana gelmiş eserleri, 'gözaltından sonraki işkencenin emaresi olarak' göstermek çok büyük bir çarpıtmadır. Dosyalar açıktır. Türkiye işkenceye karşı sıfır tolerans uygulayan bir ülkedir."

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