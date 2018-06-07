Adalet Bakanı: FETÖ yargılamaları 2018 sonunda tamamlanacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'FETÖ' yargılamalarının 2018 sonunda tamamlanacağını belirterek, 40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirmeye kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez. Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk olan Gül, burada yaptığı konuşmada, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaadine ilişkin "Öyle iki genel başkan oturup 'Biz eski sisteme döneceğiz' deyince bu sisteme dönüş olmuyor. 'Milletin iradesi iki üç genel başkanın dudağı arasında' meselesi eskidendi. 24 Haziran'dan sonra zaten miletin dediğinden başka hiçbir şey olmayacak." dedi.

Bakan Gül, ' FETÖ yargılamalarına ilişkin şöyle konuştu:

"40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirmeye kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez. Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım. 2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum."

Gül, şöyle devam etti:

"Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir.

Darbe davalarında 622 sanık ağırlaştırılmış müebbet almıştır; bu sanıklardan 31'i hakkında dörder kez, 4 sanık hakkında da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet vardır. 887 sanık da müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır. 631 sanığa da 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir."

"HDP ilk başta silahı kendi bölge halkına çevirdi"

Adalet Bakanı Gül, "7 Haziran'da HDP bölgeden en güçlü desteği aldı, ilk başta silahı kendi bölge halkına çevirdi... Mücadelemizi bunlarla yapıyoruz." dedi.

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