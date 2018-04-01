Adalet Bakanı: FETÖ tamamen temizlendi diyemeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Madem FETÖ bitti OHAL niye devam ediyor?" şeklindeki sözlerine ilişkin olarak, "Önemli sonuçlar elde ettik ama 'Tüm sonuçları elde ettik, hepsi deşifre oldu, bunların hepsi temizlendi, cezasını aldı' diye bir şey söylemek mümkün değil. Burada olması gereken kararlılıkla hiçbir zafiyete düşmeden bu mücadeleyi yapmak" ifadelerinde bulundu.

Gül, Gaziantep'teki incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Madem FETÖ bitti, OHAL neden devam ediyor?" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, devletin yargısı, emniyeti, askeriyesi ve diğer bürokrasisine sızmış 'FETÖ'nün 40 yıllık bir terör örgütü olduğunu söyledi.

"40 yıllık bir terör örgütünü 2 yıllık mücadeleyle bitirdik demeyi asla bizden bekelemesin"

Gül, devletin bütün yapılarına sızan, güçlendiği zaman da devleti ele geçirmeye yönelik hayalleri olan "40 yıllık bir terör örgütünü 2 yıllık mücadeleyle bitirdik" demenin asla düşünülemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Böyle bir şeyi söylemek FETÖ'yle mücadelede zafiyettir ve işi savsaklamaktır. Böyle bir şeyin kabulü mümkün değildir. Örgüt, zaten kendisini gizlemeye yönelik, devletin içerisinde hala kendisini deşifre etmemiş örgüt üyeleri var. Dolayısıyla 40 yıllık bir terör örgütüne karşı '2 yıl içerisinde bunları deşifre ettik, herşey tamamlandı, mücadele bitti' demeyi asla bizden beklemesin. Mahkemede farklı söylüyorlar. Bu örgütün temel şeyi takiyedir. Elbette çok önemli mücadeleler yaptık. Eğer Cumhurbaşkanımızın kararlılığı olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin beka tehdidi daha yüksek olurdu ona inanıyor, görüyoruz. Önemli sonuçlar elde ettik ama 'Tüm sonuçları elde ettik, hepsi deşifre oldu, bunların hepsi temizlendi, cezasını aldı.' diye bir şey söylemek mümkün değil. Burada olması gereken kararlılıkla hiçbir zafiyete düşmeden bu mücadeleyi yapmak."

Bakan Gül, hem yargı mensuplarının hem emniyet mensuplarının bu konudaki çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade ederek "Bu konuda asla savsaklama olamaz. Eğer bir gevşeme olursa bunun hesabını şehitlerimiz bizden sorar. Türkiye bekası tehdit altında olur. Bunlarla ilgili asla bir gevşeme olamaz. Devletin tüm kurumları titizlikle mücadelesini sürdürmektedir, sürdürmek zorundadır. Bizlerin de gayreti bu yöndedir." diye konuştu.

Gül, 28 Şubat mağdurlarına ilişkin bir soru üzerine de bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını, gelecek günlerde ilgili kurullarda değerlendirileceğini vurguladı.

"Hiçbir terör örgütüyle pazarlık için masaya oturulamaz"

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile SGD arasında arabuluculuk yapabilecekleri yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine de Gül, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti hiçbir terör örgütüyle pazarlık için masaya oturmaz. Bütün terör örgütlerine ancak onların anladığı dilden cevap verir. Bugün Afrin'de olan odur. Afrin'de Türk'üyle Kürt'üyle bütün vatandaşları tehdit eden PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiğimizi bütün dünya görmüştür. Terör örgütlerini bize yakın veya uzak örgütler olarak tasnif etmek, kategoriye ayırmak hiçbir devlete yakışmaz. Devletlere yakışan muhataplarının birer egemen devlet oluşudur. Burada bizim beklentimiz tavsiyemiz terör örgütleriyle değil, terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar söylediklerinin hep haklı çıktığını bir kez daha görmüş olmaları lazım. Bu konuda da Türkiye ile diyalog halinde olmaları en beklenendir, olması gerekendir. Türkiye'nin duruşu nettir. Afrin'de ve diğer yerlerde ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle uluslararası hukuka dayanan bütün haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir terör örgütüyle asla bir pazarlık, diyalog söz konusu değildir. Türkiye cumhuriyeti böyle bir yaklaşım içeresinde olamaz."