Adalet Bakanı: FETÖ soruşturmalarında bugüne kadar 32 bin kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu iddia edilen ilahiyatçı Prof. Adil Öksüz hakkındaki MİT ajanı iddiasını yalanlayarak "Bu bir propaganda" dedi. NTV canlı yayınında Funda Gürey'in sorularını yanıtlayan Bozdağ, 15 Temmuz'dan bu yana 32 bin civarında insanın tutuklandığını belirtti.

'İkinci darbe' iddiası gerçek mi?

Bozdağ, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ikinci darbe girişimi iddiasına ilişkin olarak "Bir takım aşiretlerin banka borçlarının ödendiği iddiası asılsız. Bin 500 civarında infaz koruma memuru görevden alındı. İncelemelerimiz sürüyor. Cezaevlerinde gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'de yaptığı temaslar çerçevesinde Fethullah Gülen'in iadesi için ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın somut delillerin gelmeye başladığını söylediğini aktardı.

Gülen tutuklanacak mı?

Bozdağ, "Fethullah Gülen'in geçici tutuklanma talebimizle ilgili 1-2 gün içerisinde kararlarını bildirecekler" ifadelerini kullandı. Bozdağ, "Bu hafta ABD Adalet Bakanlığı ile yeni bir görüşme ayarlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, "Fethullah Gülen'in emir ve talimatıyla TSK içerisindeki Gülen'e bağlı FETÖ mensubu askerler ve onlara eklemlenen askerlerce ve sivillerle darbe teşebbüsü yapıldığına dair kimsenin şüphesi yok. Onda herkes hemfikir. Şu anda deliller bu darbe girişiminin Fethullah Gülen emriyle yapıldığı açıktır. Biz daha önceki 4 suçtan iadesini ve acilen tutuklanmasını talep ettik. Aramızdaki iade sözleşmesinin 9. maddesine göre ABD Fethullah Gülen'i tutuklamak zorunda.

"Tutukladıktan sonra bizden ek belge talep edebilir. İkinci olarak biz 15. Temmuz darbe girişimiyle ilgili Ankara'nın verdiği tutuklama kararını da ilettik. Karar acil tutuklanmasını gerektiğini ve gerekçelerini somut bir şekilde ortaya koyuyor. ABD Başkan Yardımcısı'yla yaptığımız ikili görüşmede darbe girişimiyle ilgili kendilerine somut deliller gelmeye başladığını ifade etti. Onlar değerlendirmemizin sonucunu 1-2 gün içerisinde ileteceklerini ifade ettiler" dedi.

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"70 bin kişi civarında kişiyle ilgili işlem yapıldı. 32 bin civarında da tutuklama yapıldı ve süreç devam ediyor. Yeni tutuklananlar olabileceği gibi, tutuklananlardan adli kontrolle serbest bırakılanlar ya da serbest bırakılanlar olabilir. Yargılamanın nasıl yapılacağı tam olarak belli değil."

"Duruşma salonu konusunda bazı yerlerde ihtiyaç var. İstanbul'da böyle bir ihtiyaç yok ama Ankara'da böyle büyük sanıklı davaların yapılacağı bir yer yok. Bu nedenle Sincan'da bu çalışma yapılıyor. Sadece bir yerde yargılanmıyorlar bütün Türkiye'de yargılamalar yapılıyor. Davaların binlerce sanıklı davalar gibi görülmesi bu işin sulandırılmasına ver gerçeğin ortaya çıkmasının engellenmesine yol açar. O nedenle bu davalar Türkiye'nin her yerinde görülecektir. Cumhuriyet Başsavcıları gerekli değerlendirmeleri yapıyorlar."

"Adil Öksüz MİT ajanı değil, bu bir propaganda"

"Adil Öksüz MİT ajanı falan değil. Bu bir akıl karıştırma şeyidir. FETÖ terör örgütünün Türkiye kamuoyuna sunduğu bir propagandadır. Onu söyleyen kimse FETÖ tarafından kullanılan bir zavallı. Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi getirene getireni araştırması gerekir. Ana muhalefet liderleri de dahil herkesin kendisine gelen bilgileri teyit etmesi lazım."

"Kılıçdaroğlu'na bilgi vereni FETÖ kullanıyordur. Bu adımlar Türkiye'nin bu yürüyen süreçte başarız olması için yapılan adımlardır. Adil Öksüz'ün serbest bırakılması herkes gibi benim de kafamda bir soru. O gün orada bir sivilin bulunması tutuklanmayla ilgili somut delil açısından kuvvetli bir kanıt. Tutuklamayla ilgili tutunaklarda pek çok ihmal var. Hakimlerde ihmal var, jandarma ve polis tutunaklarında ihmal var. Ayrıca HSYK jandarma ve polis için suç duyurusunda bulundu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı gerekli çalışmaları yapacak kasıt varsa cezalandırılacaklar kasıt yoksa bu Türkiye kamuoyuyla paylaşılacak."