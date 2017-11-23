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Adalet Bakanı: Fethullah Gülen için ABD'ye 7 talepname gönderildi

"Gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir"

23 Kasım 2017 15:18

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, "Süreç içerisinde sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir" dedi.

Gül, "Örgüt elebaşının kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir."

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