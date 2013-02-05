Adalet Bakanı Ergin, Öcalan'ın Erbil'e götürüldüğü iddialarını yalanladı

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmeler kapsamında Erbil'e götürüldüğü iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, iddiaları tebessümle karşıladığını söyledi.

Ergin, Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Avrupa Konseyi ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında düzenlenen ''Türkiyede İfade ve Medya Özgürlüğü'' konulu konferans devam ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile basın toplantısı

düzenledi.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Öcalan'ın Erbil'e götürüldüğü yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ergin, ''Erbil'e dönük, İmralı'daki hükümlünün oraya götürüldüğüne dair iddia tamamen gerçek dışı. Düşünülmesi bile söz konusu değil. Tebessümle karşılıyorum sadece'' dedi.

Sürece ilişkin yapılacak yeni görüşmelerin kimlerle yapılacağına ilişkin soruları üzerine de Ergin, şu yanıtı verdi:

''Yürümekte olan bir süreç var. Bu sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanması noktasında taraflar dikkatli. Siyaset kurumu da başta BDP ve istihbarat birimlerimizin yaptığı görüşmeler, bütün bunlar beraberce düşünülen çalışmalar. Önümüzdeki günlerde biraz beklersek neticeyi beraberce göreceğiz, kimler gidecek, ne zaman gidecek. Sağlıklı bir zeminde yürümesi için gayret sarf ediliyor.''





4. Yargı Paketi





4. Yargı Paketi ile ilgili sürecin sorulması üzerine Ergin, paketin Avrupa Konseyi ile yürütülen platformlarda yapılan çalışmaların ürünü olduğunu söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarında neler varsa yeni paketin içinde onları karşılayacak düzenlemeler bulunmasına çalıştıklarını söyleyen Ergin, şöyle devam etti: ''Onun için bu tamamen, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki AİHM çerçevesindeki iletişimin ürünü olan bir çalışma. Bu çalışma elbette ki Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin önlenmesine, temel özgürlük alanlarının güçlendirilmesine dönüktür. Bütün bunlar inşallah Parlamento'ya gönderilir, yasalaşırsa, Türkiye'de demokratik altyapının daha da tahkim edilmesine hizmet edecek bir çalışmadır. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu toplantısı yapılabilirse o toplantıda değerlendirilmesini ümit ediyorum.''





-İlker Başbuğ'un tutukluk süreci-





Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklu yargılanması konusunda, MİT görevlileriyle ilgili yapılan düzenlemeye benzer düzenleme yapılıp yapılamayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Ergin, bu tür talipleri bireysel olarak kendisinin değerlendirmesinin doğru olmayacağını söyledi.

Sadullah Ergin, ''Bu politikaların belirlendiği zeminler vardır, parti yetkili kurulları, Bakanlar Kurulumuz vardır. Buralarda bu tip teklifler, düşünceler değerlendirilir, olgunlaştırılır, ondan sonra kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki süreci beraberce izleyelim'' diye konuştu.

''BDP Grup Toplantısı'nda Gültan Kışanak, '4. paketi İmralı ile görüşeceğine 3 metre aramızda mesafe var, bizimle görüşsün' dedi. Bu açıklamalara ne diyeceksiniz?'' sorusuna karşılık da şunları söyledi:

''Orayla öyle bir görüşme varsa Gültan Hanım doğru söylemiş ama orayla öyle bir görüşme yoksa bu konularda doğru söylememiş demektir. Biz 4. Yargı Paketi'nin temelini 2011'de yaptığımız çalıştaylara bağladık. O tarihten bu yana da aynı şeyleri söylüyoruz. 2011'in Kasım ayından beri bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların temel orijini AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarının nedenlerini ve sonuçlarını ortadan kaldırmaya dönük bir amaçla yapılıyor bu çalışmalar. Ama bu çalışmanın ürünü olan paket Meclis'ten geçtiğinde elbette ki Türkiye'deki insan haklarının, ifade, medya, düşünce özgürlünün güçlendirilmesi sonucunu doğuracak bir çalışmadır aynı zamanda.''

