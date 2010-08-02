-ADALET BAKANI ERGİN, DÖRTYOL'DA DÖRTYOL (A.A)- 01.08.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesi ve yaşanan olayların ardından ilçede başsağlığı ziyaretlerinde bulundu. Ergin, beraberinde Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ve İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yavuzyolcu'yu, ziyaretinin ardından Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı'ya da başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ergin, ayrıca, geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Say'ın Ocaklı Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Burada baba Hasan Say ile görüşen Ergin aileye başsağlığı diledi. Bakan Ergin'in ziyaretlerine Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Görgen de eşlik etti.