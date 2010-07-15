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Dünya

ADALET BAKANI ERGİN, ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BRÜKSEL (A.A)

15 Temmuz 2010 00:39

-ADALET BAKANI ERGİN, ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BRÜKSEL (A.A) - 14.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Belçika dönem başkanlığının evsahipliğindeki, AB adalet ve içişleri bakanları gayriresmi çalışma yemeğine katıldı. Brüksel temaslarını hafta sonuna kadar sürdürecek olan Bakan Ergin, yarın Avrupa Parlamentosu'nda Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, Türkiye Dostları Grubu Başkanı Alojz Peterle ve grup üyeleriyle görüşecek. Ergin, ertesi gün AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle ile biraraya gelecek.

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