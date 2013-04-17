Adalet Bakanı Ergin: Akil İnsanlara ücret ödenmemekte

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Akil İnsanlar’a ücret ödenmediğini belirterek, "Bunlar gönüllü hizmetlerdir. Ülkelerinin geleceklerini düşünen vatansever kişilerdir. Yaptıkları çalışmalar da Kamu Güvenliği Müsteşarlığı tarafından organize edilmektedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ergin şunları söyledi:

"Silivri’de Başbakan, ne hakimlere ne savcılara talimat verme noktasında değildir. Orada yapılanın bir kaba kuvvet gösterisi olduğunu, duruşma salonunda yargıya baskı yapıldığını ifade etmiş, bunu kınamıştır Sayın Başbakan. Ben de Başbakan’ın yaptığı tespite önemli ölçüde katılıyorum.

Laiklik yargı eliyle kaldırılıyor, laiklik tehlike altında, irtica hortluyor, memleket elden gidiyor bunlar artık çok eskide kaldı. Karşılığı olmayan şeyler. Bu ülkede sosyalistler tehdit, aleviler tehdit, komünistler tehdit, Kürtler tehdit, müslümanlar tehdit. Hani Temel otoyolda ters yöne girmiş, polis radyosu da anons yapıyor, ‘dikkat trafiği aç ters yönden gidiyor’ diye. Temel ‘Ne bitanesi hepisu tersten geliyor’ demiş. Bu ülkede vatandaşların önemli kısmı devlete tehdit gibi algılanmış geçmişte. Başımızı kumdan çıkaralım lütfen."