Yeni hükümet adli yıl açılışına gitmeyecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, adli yıl açılışına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu davet etmesiyle ilgili, “Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir yerde Başbakanımızın, Adalet Bakanı’nın olacağını tahmin etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde biz de olmayız” dedi.

Dün akşam A Haber’de konuşan Bozdağ, “Yargıtay Başkanı, Cumhurbaşkanı yerine Barolar Birliği Başkanı’nı tercih etmiştir” diye konuştu.

Bozdağ’ın açıklamasına Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Twitter’dan yanıt verdi:

“Adalet Bakanı Cumhurbaşkanı’ndan aferin almayı, hukukun üstünlüğüne tercih etmiştir. Yüreklerini korku kemiriyor. Korkmakta haklılar. Özgürlük kazanacak.”

Erdoğan katılmıyor

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Feyzioğlu konuşursa ben gelmem” dediği Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmayacağını duyurmuştu.

Alkan, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Eylül’deki adli yıl açılış törenine katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya, “Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen katılmayacak” yanıtını vermişti.