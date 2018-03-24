Adalet Bakanı: Çocuğa karşı cinsel istismar fiilleri artmıyor, azalıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye’de çocuklara yönelik cinsel istismarın ‘artmadığını aksine azaldığı’ savundu. 2014 yılından bu yana açılan dava sayısında düşüş olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Bu suçlarda bir artış olduğu yönündeki toplumsal algı, esasen bu sorunun daha fazla görünür hale gelmesiyle ilgilidir” dedi.

Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEMDER) öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Biz Geleceğiz Projesi'nin tanıtımı için düzenlenen 'Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu’nda konuşan Adalet Bakanı Gül, çocuklara yönelik cinsel istismar eylemlerinin en ağır biçimde cezalandırıldığını dile getirdi. Bakan Gül, "Yargı mensuplarımızın bu suçlar karşısındaki hassasiyeti de en üst seviyesindedir. Son olarak Adana'da cereyan eden ve insanlık değerinden nasiplenmiş herkesin haklı tepkisini çeken olayla ilgili hızlı ve adil yargılama sonucunda fail, 51 yıl ceza ve ilk duruşmada cezasını almış, hapis cezası verilmiştir. Zaman zaman uygulamada farklı örnekler adeta cımbızla çekilerek topluma servis edilmekte, yaygın bir cezasızlık algısı geliştirilmek istenmektedir. Belli birkaç örnek alınarak bir kanaate varmak insaflı değildir" diye konuştu.

"Yaygın ama yanlış bir inanışı düzeltmek isterim"

Suç mağduru olan çocukları korumaya yönelik birçok yasal ve kurumsal tedbir geliştirildiğini ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Çocuklara karşı işlenen suçlarda etkili ve caydırıcı yaptırım sistemi de yine bu konuda alınan önlemlerden biridir. Yaygın ama yanlış bir inanışı düzeltmek isterim. Çocuğa karşı cinsel istismar fiilleri artmıyor, azalıyor. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu'ndan 2010 ile 2014 yılları arasında açılan dava sayısı yıllık ortalama 8 bin iken, bu rakam 2014 yılından itibaren istikrarlı biçimde azalmıştır. 2010 yılında 7 bin 929 dava açılmış iken 2017 yılında bu rakam 5 bin 114 olmuştur. Bu elbette olumlu ve sevindirici bir gelişmedir. Bu suçlarda bir artış olduğu yönündeki toplumsal algı, esasen bu sorunun daha fazla görünür hale gelmesiyle ilgilidir."