T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı: Cezaevlerinde DEAŞ'tan tutuklu ve hükümlü 520 kişi var

"Tutuksuz yargılanan ve denetimli serbestlik hükümlerinden faydalananlara dair bir istatiski veri yok"

29 Aralık 2016 17:51

Hülya Karabağlı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde terör örgütü IŞİD'den 520 tutuklu ve hükümlü olduğunu bildirdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verilen cevapta 520 kişiden 274'ünün yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Bozdağ'ın, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun IŞİD örgütüne ilişkin sorusuna şu yanıtları verdi:

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden,

A) Ceza infaz kurumlarında 19/07/2016 tarihi itibarıyla soru önergesinde bahsi geçen terör örgütüne mensup 274'ü yabancı uyruklu olmak üzere 513 tutuklu ve 7 hükümlünün bulunduğu,

B) Söz konusu terör örgütüne üyeliği iddiasıyla yargılanmakta olan tutuklu veya hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılması dolayısıyla bu kurumlardan firar eden veya firara teşebbüs eden hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı,

C) Bahsi geçen terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin, tutuksuz yargılanan sanıkların ve denetimli serbestlik hükümlerinden faydalananların sayışma ilişkin istatistikî verinin bulunmadığı,

Anlaşılmıştır.

ETİKETLER

Bekir Bozdağterör örgütüIŞİDCHPSezgin Tanrıkulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24