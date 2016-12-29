Adalet Bakanı: Cezaevlerinde DEAŞ'tan tutuklu ve hükümlü 520 kişi var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde terör örgütü IŞİD'den 520 tutuklu ve hükümlü olduğunu bildirdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verilen cevapta 520 kişiden 274'ünün yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Bozdağ'ın, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun IŞİD örgütüne ilişkin sorusuna şu yanıtları verdi:

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden,

A) Ceza infaz kurumlarında 19/07/2016 tarihi itibarıyla soru önergesinde bahsi geçen terör örgütüne mensup 274'ü yabancı uyruklu olmak üzere 513 tutuklu ve 7 hükümlünün bulunduğu,

B) Söz konusu terör örgütüne üyeliği iddiasıyla yargılanmakta olan tutuklu veya hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılması dolayısıyla bu kurumlardan firar eden veya firara teşebbüs eden hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı,

C) Bahsi geçen terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin, tutuksuz yargılanan sanıkların ve denetimli serbestlik hükümlerinden faydalananların sayışma ilişkin istatistikî verinin bulunmadığı,

Anlaşılmıştır.