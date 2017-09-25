Adalet Bakanı: ByLock terör örgütü üyesi olmaya yeterli delil olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bylock kullanıcısı olmanın 'terör örgütü üyeliği'ne yeterli bir delil olacağını belirterek, "ByLock ile ilgili terör örgütü olmaya yeterli delil olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesinin verdiği karar var. Bugünlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu kararı, temyiz incelemesi sonucu karara bağlayacak" dedi.

AKP Bursa İl Başkanlığı ziyaretinde basına açıklamada bulunan Bakan Gül, "3 bin 920 hakim savcı ihraç edildi, bundan sonra artık çalışma tamamlandı" denilemeyeceğini belirten Gül, "Bu hususta yakın zamanda Teftiş Kurulumuzun bitirdiği dosyalarla ilgili teftişler yapılacak. Bu hususta varsa da çok ciddi çalışmalar yapılacak ve gereken cezai müeyyidelere, yargı mensubu olmayı hak etmeyen kişilerle hukuki mücadeleye devam edilecek" dedi.

Gül, 'FETÖ' üyelerinin kullandığı gizli haberleşme programı "ByLock"a ilişkin de şunları kaydetti:

"ByLock ile ilgili terör örgütü olmaya yeterli delil olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği karar var. Bugünlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu kararı, temyiz incelemesi sonucu karara bağlayacak. Bu kararın önemi, ByLock'un terör örgütü mensuplarının kullandığı, terör örgütü üyesi olmaya yeter bir delil anlamında nitelik ihtiva eden karar söz konusu..."

Hakim ve savcıların "ByLock" kullanıcılarına yönelik çok titiz çalışmasının söz konusu olduğunu belirten Gül, "Bu konuyla ilgili savcılara yargıya güvenelim. Türkiye'de herkes bağımsız yargıya güvensin. Bizler yasal düzenleme yapıyoruz. Hakim ve savcılarımız, bağımsızca özgürce kendi kararlarını veriyorlar." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Gül, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'u ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Daha sonra Çavuşoğlu ile AKP İl Başkanlığına geçen Gül, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin başına yeniden Genel Başkan olarak gelmesiyle partide ve Türkiye'de çok büyük bir hareketlilik yaşandığını vurgulayarak, bu hareketliliğin bir neticesi olarak da kongrelerin yapıldığını söyledi.

Bunların, asla yapılan hizmetlerin unutulması anlamına gelmediğini dile getiren Gül, "Bunlar bir bayrak değişimidir. AK Parti kendisiyle yarışan bir partidir. Türkiye'de muhalefetin, ana muhalefetin seviyesi ortalarda. Türkiye'nin bir ana muhalefet sorunu var. Kendisiyle yarışan bir AK Parti var. Kendi eksiklerimizi de biliyoruz ve kendi rekorumuzu kendimiz kıracak şekilde değişim, dönüşümü gerçekleştirmek üzere kongrelerimizi yapıyoruz" dedi.

"FETÖ'yle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor"

Gül, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "FETÖ süreci devam ederken, özellikle adli yargıda FETÖ terör örgütü yöneticisi olan hakim, savcı ve benzeri unvanlardaki kişilerin aldıkları kararlardan dolayı bazılarının mağdur edilmesi söz konusu. Bununla ilgili Bekir Bozdağ döneminde bir çalışma başlatılmıştı. Son durum nedir? Ayrıca hükümlülerle ilgili yeni bir cezaevi planı var mı?" soruları üzerine Gül, şunları kaydetti:

"FETÖ ile ilgili mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. FETÖ kapsamında 3 bin 920 hakim, savcı ihraç edilmiş. HSYK'da 22, Yargıtay'da 208, Danıştay'da 91 üye ihraç edilmiş, FETÖ bağlantısı ve terör örgütü üyesi olmasından dolayı. Bu elbette yargıda varsa yargıya güvensizlik anlamında bir sorun, bunun temelinde bir örgütün mensupları olarak cübbesini örgütün mensubiyetini gizlemek için kullanan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Bunlar çok şükür yine onurlu yargı mensuplarımız ve emniyet mensuplarımız yapılan tahkikat neticesinde bunlarla ilgili gerekli müeyyide yapıldı. İhraç edildiler ve bugün de hukuk önünde gerekli yargılamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili, bunların yapmış olduğu yargılamalarla ilgili elbette kanun yolu devam, kesinleşmemiş ya da kesinleşmiş olanlarla ilgili kanun yolları usul kanunlarımızda var. Bu konuyla ilgili yapılabilecek hangi yollar varsa vatandaşlarımız bu yollara başvurabilirler. Onun haricinde hukuk dışında elbette yapılabilecek bir şey yok. Ama usul kanunları çerçevesinde yapılacak her türlü çalışma, yargılamaların yenilenmesi şeklinde yollara başvurulabilir."

Gül, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarının yargılanması, tutuklanması sebebiyle cezaevlerinde kapasitenin üzerinde birtakım doluluk olduğuna işaret ederek, "Bunları telafi etmek amacıyla cezaevi inşaatları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunlarla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Orada kalan tutuklu ve hükümlülerin de daha rahat şartlarda konaklamaları, kalmaları için gereken tedbirler devam ediyor" diye konuştu.

'FETÖ' sanıklarına tek tip kıyafet uygulaması

Adalet Bakanı Gül, "FETÖ ile ilgili cezaevlerinde tek tip giysi uygulamasında hangi süreçteyiz? HSYK ile ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir değişiklik olacak mı?" sorularına da şu yanıtı verdi:

"Tek tip elbise ile ilgili konuda Hükümetimizin kararlılığı var. Verilmiş bir karar var. Önceki Adalet Bakanımız, Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ile başlayan ve devam eden çalışmalar. Teknik hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz, çok geç olmaksızın çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz yürürlüğe girecektir. Bu hususta çalışmalar devam ediyor. HSYK ile ilgili seçim yeni yapıldı. HSYK üyelerimiz yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda çok dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar."

Konuşmaların ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ziyaretlerinden dolayı Çavuşoğlu ve Gül'e teşekkür ederek, kendilerine tablo hediye etti.

Gül, daha sonra, Ulucami ve Emir Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.