Adalet Bakanı Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na: O sözleri edepsizlik, ahlaksızlık, terbiyesizlik!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Diktatör bozuntusu olan adam senin için şeref ve namus ne anlama geliyor?' sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada “CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a hakareti, eleştiri değil edepsizliğin, ahlaksızlığın ve terbiyesizliğin ifadesidir” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bozdağ’ın açıklaması şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden sözleriyle, esasen kendi liderliğini tanımlamıştır. Türkiye'de diktatörlük-diktatör olsa Cumhurbaşkanı'mıza bırakın hakaret etmeyi, hakaret etme fikrini dahi kimse aklının ucundan geçiremez. CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a hakareti, eleştiri değil edepsizliğin, ahlaksızlığın ve terbiyesizliğin ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza akaret eden sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin de siyasetçinin de seviyesini düşürmüştür. Bizim aldığımız terbiye, sahip olduğumuz edep ve ahlak, Kemal Kılıçdaroğlu'na aynıyla ya da misliyle cevap vermemize manidir.