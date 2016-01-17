T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na: O sözleri edepsizlik, ahlaksızlık, terbiyesizlik!

"Bizim terbiyemiz cevap vermemize engeldir"

17 Ocak 2016 12:59

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Diktatör bozuntusu olan adam senin için şeref ve namus ne anlama geliyor?' sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada “CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a hakareti, eleştiri değil edepsizliğin, ahlaksızlığın ve terbiyesizliğin ifadesidir” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bozdağ’ın açıklaması şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden sözleriyle, esasen kendi liderliğini tanımlamıştır. Türkiye'de diktatörlük-diktatör olsa Cumhurbaşkanı'mıza bırakın hakaret etmeyi, hakaret etme fikrini dahi kimse aklının ucundan geçiremez. CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a hakareti, eleştiri değil edepsizliğin, ahlaksızlığın ve terbiyesizliğin ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza akaret eden sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin de siyasetçinin de seviyesini düşürmüştür. Bizim aldığımız terbiye, sahip olduğumuz edep ve ahlak, Kemal Kılıçdaroğlu'na aynıyla ya da misliyle cevap vermemize manidir.

ETİKETLER

bekir bozdağkılıçdaroğluşeref yoksunuchperdoğanyanıtcevapne dedi

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Diktatör bozuntusu senin için şeref ve namus ne anlama geliyor

"Patronlu başkanlık sistemine izin vermeyeceğiz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24