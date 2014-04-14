Adalet Bakanı Bozdağ’dan Emre Uslu’ya suç duyurusu

Arzu Yıldız / Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazeteci Emre Uslu, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Twitter’daki Ebru Canlı isimli hesap hakkında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, bugün (14 Nisan 2014) avukatı aracılığıyla Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu hakkında suç duyurusunda bulundu. Bozdağ’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde, Uslu’nun Twitter hesabından yazdığı “çok güvendiğim bir kaynaktan aldığım bilgiye göre, Adalet Bakanı 17-25 Aralık savcıları ile akşam yemeği yiyecek” sözlerinin "iftira ve hakaret" olduğu öne sürüldü. Dilekçede Uslu hakkında soruşturma açılması istendi.

Canikli’den de suç duyurusu

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Twitter’da Ebru Canlı isimli hesaptan kendisine yönelik iftira atıldığını ileri sürdü. Ebru Canlı isimli hesapta öne sürülen şu iddialarla ilgili ‘iftira ve hakaret’ suçlamasında bulundu:

“AKP milletvekillerinden bazıları bulundukları konumları halka hizmet etmek yerine kendi menfaatleri için hoyratça kullanıyorlar. Bunun en yakın ve canlı örneklerinden biri AKP’li Nurettin Canikli’dir. Hani şu Sayıştay raporları gelirse duman oluruz, diyen vekil”, “Nurettin Canikli Maliye Bakanlığı'nda etkin görevler almış eski bir maliye müfettişidir. Canikli’nin kendisinin de ortak olduğu, adı ölçü ve eksen bir yeminli mali müşavirlik şirketi var”, “Canikli’nin ortak olduğu şirketin aylık geliri 400 bin liranın üzerinde. Şaşırdınız değil mi? Yıllık yaklaşık 5 milyon TL iyi iş değil mi? Peki bunu nasıl başarmış anlatıyorum”, “Nurettin Canikli ve KİK Başkanı bir araya gelerek, devletten ihale alan devlete iş yapan, müteahhitlere muhasebe işlerinizi bizim sahibi olduğunuz ölçü ve eksen adlı yeminli mali müşavirlik firmasına verin ki biz de size konumlarınızın gücünü kullanarak zorluk çıkartmayarak işlerinizi kolaylaştıralım diyorlarmış. Bulunduğu konumda olmasaydı bu ifadeleri kullanabilir miydi?"

Canikli, Ebru Canlı isimli hesabın kime ait olduğunun tespit edilerek, gereğinin yapılmasını istedi.