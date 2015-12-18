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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Dündar ve Gül için Snowden ve Assange benzetmesi

Assange ve Snowden, Dündar ve Gül'ün aksine gazeteci kimliğine sahip değiller

18 Aralık 2015 10:34

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün MİT TIR’ları ile ilgili yaptığı haber yüzünden tutuklanmalarını ABD’nin gizli belgelerini WikiLeaks’te yayımlayan ve gazeteci kimliğine sahip olmayan Julian Assange ile NSA’nın yasadışı dinleme belgelerini deşifre eden Edward Snowden’la benzeterek birçok ülkenin aynı hassasiyete sahip olduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre gazetelerin yargı muhabirleri ile Hâkimevinde kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen Bozdağ’ın konuşmalarını satır başları şöyle:

 

Gazetecilik değil

Yargılama aşamasında olan konularla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP Genel Başkanı 32 kişilik gazeteci listesi açıkladı. Bizdeki verilere göre gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu ve hükümlü olarak gözükmüyor.

 

MİT TIR’ları

Bu hadise Türkiye’ye ihanettir. Bunu bir yargısal faaliyet olarak görmüyorum. Bu, Türkiye’yi terör örgütlerine yardım eden bir ülke haline sokmak için yapılmış, hukuku kullanarak yapılan bir suç eylemi olarak görüyorum. Türkiyenin güvenliğine ilişkin bir şeyi tasvip etmeyiz. Birçok ülke aynı hassasiyete sahip. Julian Assange, Edward Snowden var. Adam ülkesine girebiliyor mu? Dünyanın her ülkesi ülkelerinin güvenlikleriyle ilgili konularda hassastır.

 

Başsavcıyı aradım

MİT TIR’ları olayını televizyondan canlı seyrediyordum. Başsavcıyı aradım. Sayın savcım hukuka uyun, hukuku doğru uygulayın, dedim.

 

377 IŞİD’li cezaevinde

Türkiye’yi DEAŞ’a destek veren ülke olarak göstermek istiyorlar. Şu anda bu örgütle bağlantılı 377 kişi cezaevlerinde.

 

İran sevici vekil

 CHP’de İran sevici bir vekil var. adı Eren Erdem. Türkiye ile İran savaşa girse İran’ın yanında yer alırım diyen bir vekil var, parlamentoda oturuyor. Anayasaya sadakatle yemin etmiş birisi, nasıl böyle bir sözü söyler? Bir de utanmadan gelip parlamentoda görev yapacak. Oradan maaş alacak, ailesini geçindirecek. Bu büyük bir ahlaksızlıktır.

 

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