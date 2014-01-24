Adalet Bakanı Bozdağ: İki savcımız hakkımda tutanak tutmuş

Hülya Karabağlı / Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, hakkında fezleke düzenlendiği açıklamalarına, "İki tane savcımız böyle bir tutanak tutmuşlar" diye yanıt verdi. “CHP’ye servis yapan önemli kaynaklar varü, öyle anlaşıyor” diyen Bozdağ, “Ancak eksik söylemişler. Adana ve İzmir Cumhuriyet başsavcıları benimle ilgili böyle bir tutanak tutmuş. Yasalar dışında bir şey değil. Suç oluşturacak bir şey değil” dedi.

“Fezleke” kelimesini hiç kullanmayan bakan Bozdağ, savcılara baskı yapmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Başsavcıya baskı söz konusu değil. Bu aklımdan geçmez. Böyle bir şeye müsade etmem. Benim görüşmem var. Hukukun uygulanması ve hukukun dışına çıkılmamasına ilişkin. Anayasal teminatların dikkate alınması yönünde. Herşey medyada yeralıyor. Soruşturmanın gizliliğine herkes uymalıdır. Soruşturmanın gizliliği sadece delil bulmak değil, insan onurunu korumak içindir. Medya eşliğinde sorunun yürümesi doğru değildir. Hukuka uygun soruşturma olmalı. Konu çerçevesinde yürümeli. Başsavcıya baskı yapmak sözkonusu değil. Bu aklımın ucundan geçmez. İnsanların hakkı, hukuku çiğnenmemeli, gizliliğine riayet edilmesi yönünden hassasiyet gösterilmesini istemem doğal. Adana Başsavcısı ile de konuşmam var. İki savcı ı da tutanak tutup gönderdiler. Yasalar dışında bir şey değildir. Yargı görevini yapma demem mümkün değildir. Anayasa ve yasalara uygun yapılması istiyorum. Yargı görevine baskı gibi takdim ediliyor.