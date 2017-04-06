Adalet Bakanı Bozdağ: İdlib'teki saldırıda kimyasal kullanıldığı tespit edildi

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonrasında Türkiye'ye getirilen üç cenazeye yapılan otopsinin sonuçlarını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi" dedi.

Bozdağ "Şu an hem Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri hem de Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduğu bir çalışmayla bu otopsi tamamlanmış durumda. Esed'in kimyasal silah kullandığı, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda" diye konuştu.

Başsavcılıktan açıklama

Otopsiyle ilgili daha fazla ayrıntıyı ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla paylaştı.

Başsavcılıtan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde 4 Nisan 2017 günü meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Suriye vatandaşı Esme El Hasan (35), Sait Hüseyin (26) ve Muhammed Avad'ın (25) cesetlerinin otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otopsideki ilk bulgulara göre, şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sonunda alınan doku, plazma, kan, idrar, akciğer ve cilt örnekleri, kimyasal silah kalıntılarına yönelik gerekli analizlerinin yapılması için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine, talepleri üzerine incelemeleri için söz konusu örneklerden verilmiştir."

Dünya Sağlık Örgütü

'sinir gazı bulgusu var' demişti

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da dün yaptığı açıklamada, "Bir kimyasal saldırı olduğuna dâir bizde bulgular mevcut" ve "Bu bulguları dokümante ederek Dünya Sağlık Örgütüne de gönderiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Dünya Sağlık Örgütü de İdlib'deki saldırıda sinir gazı kullanıldığını gösteren bulgular olduğunu duyurmuştu.

İdlib'deki saldırıda aralarında çocukların da olduğu 100'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 400'e yakın kişi de yaralanmıştı.

Yaralılardan 32'si Türkiye'ye getirilerek Hatay'daki hastanelerde tedavi altına alnımış, bunlardan 3'ü hayatını kaybetmişti.