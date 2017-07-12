Adalet Bakanı Bozdağ: Başıma bomba atıldı, anlatamıyorum!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak “Yalanlar, iftiralar daha çok kabul görüyor. Biz, doğru olan şeyi anlatmakta zorlanıyoruz. Ben, Meclis’te bomba yemiş birisiyim. Başıma bomba atıldı konuşurken. Ben, bunu anlatamıyorum; ama bombayı atan alçaklar ‘O bombayı biz atmadık’ diye anlatabiliyor ve inandırıyor" dedi.

Bozdağ, sözlerinin devamında "Benim bulunduğum yerle bombanın düştüğü yer arası 15-20 metre, bu tarafa düşmüş olsa bugün sizin huzurunuzda belki olmayabilirdim" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’yla, ‘Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ sergisini gezdi. Bakan Bozdağ, sergiyi gezip, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra darbe girişimine ilişkin yargılamalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Kötü muamele söz konusu değil"

FETÖ yargılamaları üzerinden Türkiye’ye işkence ve kötü muamele iddialarının yöneltildiğini dile getiren Bozdağ şunları söyledi:

“Çok net söylüyorum. Darbe teşebbüsünden sonra gözaltında olan veya tutuklanmış bulunan herhangi bir darbeciye ve darbe teşebbüsünde bulunan kişilere dönük kötü muamele ve işkence yapılması söz konusu değildir. Ancak darbe teşebbüsü sırasında, zorla teslim alındıkları için o sırada halkla karşı karşıya geldikleri için darbe teşebbüsü sırasında meydana gelen birtakım olaylar var. Orada karşılıklı bazı hadiseler var ama gözaltından ve tutuklamadan sonra devletin herhangi bir görevlisinin bunlara kötü muamele yapması söz konusu değildir. Halkla darbeciler arasında veya darbecileri etkisizleştirme sırasında darbecilere karşı mücadele eden vatansever polislerle askerler arasında meydana gelen karşılıklı olaylar dışında bir hadise yoktur."

"Türkiye'ye karşı adil ve objektif olun"

Türkiye’nin planlı bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğunu savunan Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

“Yalanlar, iftiralar daha çok kabul görüyor. Biz, doğru olan şeyi anlatmakta zorlanıyoruz. Ben, Meclis’te bomba yemiş birisiyim. Başıma bomba atıldı konuşurken. Ben, bunu anlatamıyorum; ama bombayı atan alçaklar ‘O bombayı biz atmadık’ diye anlatabiliyor ve inandırıyor. Benim bulunduğum yerle bombanın düştüğü yer arası 15-20 metre, bu tarafa düşmüş olsa bugün sizin huzurunuzda belki olmayabilirdim. 80 milyon yaşadı bunu. Bu kirli algı operasyonu konusunda, bütün dostlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Türkiye’ye karşı adil ve objektif olun. Bütün dünyadan, yönetimlerden, parlamentolardan, uluslararası örgütlerden, medyadan bizim istediğiniz tek şey bu. ‘Bizden yana taraf olun’ demiyoruz. Türkiye’de olup bitenlere karşı işin gerçeği neyse onun üzerine konuşalım.”