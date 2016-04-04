Adalet Bakanı Bozdağ: Atmadığım tweeti atmış gibi gösterenler…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter’da tekrar dolaşıma giren ‘Fethullah Gülen’ tweetlerine tepki gösterdi. Bozdağ, Gülen ile ilgili paylaşımda bulunmadığını iddia ederken, sosyal medya kullanıcıları eski mesajların görsellerini Bozdağ’a hatırlattı.

'Muhterem Fethullah Gülen hocaefendiye teşekkür ediyorum' diyen Bozdağ, sosyal medya hesabından konuyla ilgili, 'Atmadığım Tweeti, atttığım tweetmiş gibi beğenen veya retweet edenler,ahlaksızlık ve iftiranın zirvesindeler.Bugünkü Paralel iftira bu mu?' dedi.

Bozdağ’ın atmadığım dediği tweetler şöyle:

Bozdağ’ın tepki gösterdiği mesajları şöyle: