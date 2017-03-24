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Adalet Bakanı Bozdağ: AP'yi basın, ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum

"Avrupa'da basın ve ifade hürriyeti sadece Türkiye'ye iftira edenlere var ama Avrupa'yı, Avrupalıları eleştirenlere yok"

24 Mart 2017 15:46

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AP'nin Daily Sabah gazetesine yönelik yasak kararına ilişkin, "AP Başkanı'nın bu kararı, AP'nin çirkin yüzünü göstermektedir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

"AP Başkanın bu haksız kararı ve faşist uygulaması, basın ve ifade hürriyetinin katledilmesi ve AB değerlerinin yok edilmesidir. Avrupa'da basın ve ifade hürriyeti sadece Türkiye'ye iftira edenlere var ama Avrupa'yı, Avrupalıları eleştirenlere yok. Bu, çifte standarttır. AP Başkanının bu kararı, AP'nin çirkin yüzünü göstermektedir. Bu çirkin yüzü kınıyorum. AP'yi basın, ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum."

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