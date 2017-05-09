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Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile ne konuştu, Reza Zarrab gündeme geldi mi?

Washington'da Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü

09 Mayıs 2017 11:19

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli temaslar için gittiği ABD'de Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüştü.

Washington'da Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yapılan Bozdağ-Sessions görüşmesinde ana gündem maddesi Fethullah Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi oldu.

Bozdağ, görüşmede ABD'li mevkidaşından Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını ve iadesine ilişkin gönderilen dosyaların en kısa sürede mahkemeye ulaştırılmasını istedi.

Görüşmede, 13 aydır ABD'de tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab'ın gündeme gelmediği belirtildi.
 

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