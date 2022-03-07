Adalet Bakanı Bozdağ: 23 bıçak yiyen bir kadının faili adli kontrolle serbest kalamaz, yeni düzenlemeler yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddette sanığa uygulanan iyi hal indirimleriyle ilgili olarak, "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak" dedi.

Bakan Bozdağ'ın göreve gelmesinin ardından çalışmalarına başlanan ve TBMM'ye gönderilmesi planlanan 6'ncı Yargı Paketi ile kadına karşı şiddet suçlarında 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak.

Milliyet'in haberine göre; kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenlemeleri de içeren 6'ncı Yargı Paketi çalışmalarının bu ay TBMM'ye gönderilmesi planlanıyor. Paket ile kadına yönelik şiddete karşı suçlarda uygulanan cezalar artırılacak. Ayrıca kadına karşı şiddette 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak. Kadınları ısrarla takip ise suç haline gelecek.

Bozdağ ne demişti?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız" demişti.