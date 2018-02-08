Adalet Bakanı: Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz. Asla bu ülkeyi kimseye, terör oyunlarına, senaryolara peşkeş çektirtmeyiz." dedi.

Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Adalet Bakanı Gül, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na Adalet Bakanlığı, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunulmasının ardından Türk bayrağına İstiklal Madalyası takıldı ve bayrak göndere çekildi. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bakan Gül, törende yaptığı konuşmada, tüm Gazianteplilerin "Gazilik Günü"nü kutladı.

"Ya gazi olmak, ya şehit olmak bizim milletimizin en büyük özelliklerindendir"

Gaziliğin Gaziantep için hak edilmiş bir unvan olduğunu belirten Gül, "Bizler bu unvanı taşımaktan, bu unvana sahip olmaktan dolayı büyük bir iftihar duyuyoruz. Ya gazi olmak, ya şehit olmak bizim milletimizin en büyük özelliklerindendir. Gazi oluruz, şehit oluruz ama asla ve asla esir olmayız." dedi.

"Bu yeryüzünde hangi millet vardır ki, esaret altına girmemiştir, kimseyi esir almamıştır, işte bu millet Türk milletidir." diyen Gül, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar böyle gelmiştir, kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Hiçbir kavim, hiçbir millet, hiçbir güç bu aziz millete esaret tasmasını takamamıştır. Bunu başaramamıştır. Kıyamete kadar da bu böyle olacaktır. Dünyada bütün milletler ya esir olmuştur, ya da emperyalist duygularla birtakım milletleri esaret altına almıştır ama bizim Osmanlı'dan beri bütün tarihimizde hiçbir zaman ne emperyalist duygular olmuştur, ne de bu millet bir esaret altına girmiştir."

"Bu ülkeyi kimseye, terör oyunlarına, senaryolara peşkeş çektirtmeyiz"

"Türkiye, 15 Temmuz'da bir kez daha gazi olmuştur." diyen Gül, konuşmasına şöyle tamamladı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde ikinci kez Gazi Meclis olarak anılmıştır. Milletimiz bir kez daha gazi olmuştur ama şunu buradan ifade etmek lazım ki; biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz, asla bu ülkeyi kimseye, terör oyunlarına, senaryolara peşkeş çektirtmeyiz. Türkiye, üzerinde senaryolar oynanan, oyunlar yazılan bir Türkiye değil, bunu tarihimiz göstermiştir. Bu anlayışı hala Mehmetçik, bugün işte teröre karşı yapmış olduğu operasyonla göstermektedir. Bizim hiçkimsenin toprağında gözümüz yok ama bu toprağı şehitlerimiz bize emanet etti. Bir karış toprağını da vermeye kimse hadsizlik etmesin, bir karış toprağını da veremeyiz. Bunun karşılığında ister gazilik, ister şehitlik ne olursa olsun. İşte bugün yine şehitlerimiz var. Eğer bu topraklar bağımsızca yaşadıysa, kıyamete kadar yaşayacaksa bu şehitlerimizin, gazilerimizin sayesindedir. Ve bu vesileyle ben terörle mücadele ederken gerek doğuda, gerek Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ederken, şu anda Afrin'de PYD/YPG/PKK'ya karşı, DEAŞ'a karşı mücadele ederken şehit olan bütün Mehmetçiklerimizi, askerlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyorum. Milli Mücadele'den bugüne kadar bizlere bu aziz toprakları, emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Törende, öğrenciler, günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu.