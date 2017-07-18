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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması

Tek tip kıyafet hakkında Erdoğan, "Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım" demişti

18 Temmuz 2017 15:30

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'FETÖ'  davalarında tek tip kıyafet önerisine ilişkin olarak "Şimdi bir adım atacağız. Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de diğer bütün detayları bu çalışmanın sonunda açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım" demişti.

Bakan Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin tutuklu yargılanan FETÖ üyelerine tek tip kıyafet önerisine ilişkin sorusu üzerine, "Şimdi bir adım atacağız, kapsamı ne olacak, nasıl olacak, bunları çalıştıktan sonra... Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Bir hazırlık süreci var. Ondan sonra. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de diğer bütün detayları bu çalışmanın sonunda açıklayacağız." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "Ceza İnfaz Kanunu'nun 64. maddesinde 'tek tip üniforma niteliğindeki giysiler giydirilemez' diye bir hüküm koymuştunuz." ifadeleri üzerine Bozdağ, "Öyle bir hüküm yok. Yani iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsediyor. Onun ne olduğunu belirleme yetkisi Adalet Bakanlığındadır." açıklamasını yaptı.

 

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