Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

Bakan Bozdağ'ın okuduğu metin şöyle:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Kadıgil: 200 AKP'li vekil törene katılmadı

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil salonda az sayıda AKP'li vekilin olduğunu ifade etti.