Adalet Bakanı, başsavcıyla görüştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Ankara’da Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile görüştü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, “Bu tür (Ankara'ya) mutat gelişlerimizi son günlerde gündemdeki olaylarla birleştirmeye çalışıyorlar. Adliyenin ve Bakanlığın genel işleri sebebiyle geldik” dedi.



Engin, bugün bazı gazetelerde, “Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili inceleme başlatıldığı ve Başsavcı Engin'in bu kapsamda Ankara'ya çağrıldığı” yönündeki haberlerle ilgili telefonla gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Mutat görüşmeler yapmak üzere 10-15 günde bir Ankara'ya geldiğini ifade eden Engin, “Bu tür mutat gelişlerimizi son günlerde gündemdeki olaylarla birleştirmeye çalışıyorlar. Özel bir sebepten dolayı gelmiş değiliz. Adliyenin ve Bakanlığın genel işleri sebebiyle geldik” diye konuştu.



“Savcı Zekeriya Öz hakkında inceleme söz konusu mu?” sorusuna Engin, “Hayır. Bu konuda bir bilgim yok” yanıtını verdi.



