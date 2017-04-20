Adalet Bakanı: AYM'nin de, AİHM'in de YSK'nın halk oylaması kararını inceleme hakkı ve yetkisi yoktur!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesi ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi'nin başvuru olması halinde bunun reddi dışında bir seçeneği yok. AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu sözleşme taraflara başvuru hakkı vermiyor. Geçmişte Mansur Yavaş hadisesi var. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve AYM bu konuda 'Ben buna bakamam, AİHM'e de bu konu gidemez' diyor. AİHM'in yetkisi dışında" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan YSK'nın referandumu iptal etmemesi halinde önce Anayasa Mahkemesi'ne sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini açıklamıştı.

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen de "YSK’dan olumsuz yanıt alınması durumunda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması gerekiyor. Bundan bir sonuç alınamazsa, 6 ay içinde AİHM’e başvurulabilir" diye yazmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin referandumun iptaline ilişkin girişimlerini değerlendirdi. Bozdağ bu konuda YSK'nın daha önceden aldığı kararları örnek göstererek "YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş" diye konuştu Ayrıca Bozdağ ayırca "CHP utanmadan yalan söylüyor" dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

İtiraz AİHM'e taşınabilir mi?

Anayasa Mahkemesi'nin başvuru olması halinde bunun reddi dışında bir seçeneği yok. AİHM'e başvuru yapılabilir ama bu başvurudan netice alınamaz. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu sözleşme taraflara başvuru hakkı vermiyor. Geçmişte Mansur Yavaş hadisesi var. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve AYM bu konuda "Ben buna bakamam, AİHM'e de bu konu gidemez" diyor. AİHM'in yetkisi dışında.

AİHM başka bir başvuruda referandumun kendi incelemeleri dışında olduğuna hükmediyor. Çok açık kararlarla ortaya konuşmuş bir durum.

AGİT raporuna eleştiri

Bunlar objektif rapor hazırlamıyorlar. AB'yi de kandırıyorlar. Uluslararası örgütlerin tamamını yanıltıyorlar. Lütfen Türkiye'ye göndereceğiniz gözlemcilerin DHKP-C, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile irtibatını araştırın. Türkiye'yi doğru şekilde değerlendiremezsiniz. Türkiye tepki koyunca da itiraz edersiniz. Aramızda yaşanan sorunların bir sebebi de bu.

AGİT terör örgütleri adına mı görev yaptı. AGİT ön raporu objektif değildir.

CHP'li bir milletvekili çıktı, denize dökeriz, şunu yaparız bunu yaparız dedi. Ben soruyorum bu rapora bunu niye yazmadınız? Bundan daha büyük bir somut örnek olabilir mi? Buna dair bir tane satır yok.

Biz bu AGİT raporunun adil olmadığını, objektif olmadığını düşünüyoruz. Bu raporu hazırlayanlar taraflı, adil değil, objektif değil, olmayanları varmış gibi gösterme gayretinde olmuşlardır.