Adalet Bakanı: Arınç'ın yaptığı yargıya etkidir

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TRT Haber Kanalında yayımlanan ‘Medya Müfettişi’ isimli programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erginin, Balbay ve Özkan'ın uzun tutukluluğuna tepki gösteren Arınç ve Şahin'e yanıtı: Bu açıklamalar mahkemeye etkidir.



Gazeteci Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’ın Ergenekon davasında yaklaşık iki yıldır tutuklu yargılanmasına yönelik Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’den gelen tepkilere Adalet Bakanı Ergin yanıt verdi:



“Binlerce sayfa iddianame var, bunu bilmeden biri iki tane somut olayı örnek gösterilerek yapılan açıklamalar mahkemeye etkidir.”



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TRT Haber Kanalında yayımlanan ‘Medya Müfettişi’ isimli programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ‘Ergenekon’ davasıyla ilgili bazı isimlerin tutukluluk süresinin uzamasına ilişkin hükümet üyelerinin mesajlarının anımsatılması üzerine Bakan Ergin, şöyle dedi:



“Binlerce sayfalık iddianame var, ekler var. Tüm bunları bilmeden yapılan iki tane somut olayı örnek göstererek, ‘bunlar artık çok oldu, bunların artık salıverilmesi ya da tutuklanması lazım’ gibi değerlendirmeler, o yargılamayı yapan mahkemelere bir etkidir, bir telkindir, bir tavsiyedir. Anayasa’nın ilgili hükmü de açıktır. Adalet Bakanı olarak görülmekte olan davaya şu ya da bu şekilde tesir edecek beyanda bulunmam son derece yanlış olur. Ceza Usul Yasası’ndaki hükümlere göre yapılan bir yargılama süreci var. Şayet burada sorun algılaması var ise bunu mahkemelere telkinde bulunarak değil, uzmanlar ile uygulayıcıların mutabık kalınması halinde yasa düzenlemesiyle bunun izale edilmesi gerekir.”



Öcalan’ın avukatlarının tekne arızası nedeniyle İmralı’ya gidemedikleri şeklindeki iddialara da yanıt veren Bakan Ergin, “Bunları magazin haberler olarak değerlendiriyorum. Adalet Bakanlığı’na ait teknenin bakımının yapılması gerekiyor. Tekne Haliç Tersanesi’nde yıllık bakımda. 23 Ağustos’ta teslim edilecek. Cezaevi personeli ve diğer görevlilerin İmralı’ya kiralanan teknelerle adaya götürüp getiriliyorlar” diye konuştu.











