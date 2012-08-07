Adalet Bakanı açıkladı: Cezaevlerinde 2 bin 824 öğrenci var!

Adalet Bakanı Sadullah Ergin "Toplam 2 bin 824 öğrenci cezaevinde. 887'si 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden tutuklu veya hükümlü" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Ergin’in cevaplaması istediği ile TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, tutuklu ve hükümlü lise-üniversite öğrencilerinin sayısı ile bunlardan kaç tanesinin TCK’nın 220/6’ncı maddesinde yer alan ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ kapsamında cezaevlerinde tutulduklarını sordu.

Tarık Işık'ın Radikal gazetesindeki haberine göre; Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in verdiği bilgilere göre, 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle toplam 2 bin 824 öğrenci cezaevlerinde. Bunlardan 1778’i tutuklu, 1046’sı ise hükümlü. Tutuklulardan, 609’u ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklandı. Hükümlü öğrencilerin 178’i de ‘silahlı terör örgütü üyesi’ olduğu gerekçesiyle hüküm giydi. Ergin, birden fazla örgütle ilişkisi iddia edilen öğrenci sayısına ilişkin ise Adalet Bakanlığı’nda istatistik veri bulunmadığını da belirtti.



Son 10 yıla dikkat



Özel bir yıl içinde 32 cezaevi gezdiklerini ‘inanılmaz sayıda’ tutuklu öğrenci ile karşılaşınca gerçek rakamları bakanlıktan öğrenmek istediklerini söyledi. Özel şöyle konuştu:

“Tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı ‘korkunç’. Bu sayılar bizim beklediğimizin üzerinde. Parasız eğitim pankartı açan öğrenciler bile silahlı terör örgütü kapsamında değerlendiriliyor. Suçlu yaratmaya çalışan savcılar bunu başarmış görünüyor.”



O öğrencilerden bazıları



Son dönemde terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkan gençlerden bazıları şunlar:

Şubat 2010 tarihinde Kağıthane’de boynunda poşuyla yürürken gözaltına alınan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül, 25 ay tutuklu kaldı. Mahkûmiyet hükmünde, “Puşi tabir edilen bez parçasının suçta kullanıldığı anlaşıldığından TCK 54 maddesi gereği müsaderesine karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Mersin Üniversitesi öğrencisi Duygu Kerimoğlu’nun ailesiyle yaşadığı ev, mart ayında ‘Redhack’ operasyonu kapsamında basıldı ve facebook ’ta Redhack ile haber paylaşıp yorum yapan Kerimoğlu ‘örgüt üyesi‘ olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 22 yaşındaki Duygu Kerimoğlu halen Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde yargı önüne çıkmayı bekliyor.

Dicle Üniversitesi öğrencisi Rıdvan Çelik, 2007-2011 arasında 9 ayrı gösteriye katılarak suç işlediği iddiasıyla Nisan 2011’de tutuklandı. İddianamede DTP, BDP eylemlerine ve 1 Mayıs kutlamalarına katıldığı ve bu eylemlerde slogan attığı, bazılarında marş ve şarkılarla tempo tutarak suç işlediği, hatta birkaç fotoğrafta ağzı açık şekilde görüldüğü belirtildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Çelik’e 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Uluslararası Öğrenci Değişim Programı Erasmus kapsamında Fransa'daki Lumiere Lyon Üniversitesi’nden Anadolu Üniversitesi’ne gelen son sınıf öğrencisi Sevil Sevimli, 1 Mayıs gösterisine ve Grup Yorum konserine katıldığı için ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçundan 9 Mayıs’ta tutuklandı. Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutuklu. Sevimli, “Fransa’da hak olan şeyler Türkiye ’de suç” diyerek kendini savundu.