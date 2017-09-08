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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: (Zafer Çağlayan'a ABD'de dava) : Bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır(1)

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen "Adli Yıl Açılış Programı"na katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı

08 Eylül 2017 22:36

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen \"Adli Yıl Açılış Programı\"na katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi\'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Eski Bakan Zafer Çağlayan\'a ABD\'de dava açılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Gül, \"Türkiye\'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgililerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Bu iddialar aslında Türkiye\'de, Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemek hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Ben bunun Amerika Birleşik Devletinin hukuk sisteminin itibarına gölge düşüreceğine inanıyorum.\" dedi.

(FOTOĞRAF)
 

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