Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele etmek zorundayız." dedi.

Abdulhamit Gül, Battalhöyük tesislerinden düzenlenen Gaziantep Pandemi Koordinasyon Toplantısı’nın arından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddetin bir terör eylemi olduğunu belirterek, "Duygu Delen olayı hepimizin yüreğini parçalayan bir hadisedir. Bugün aileye taziye ziyaretinde bulundum. Bir baba, bir vatandaş olarak şunu söylemek isterim ki, kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Hepimiz bu eylemlere karşı mücadele etmeliyiz.



Bu mücadeleyi yaparken siyasi düşünceden, mevki ve makamdan öte bir yaklaşım içinde olmak gerekiyor. Asıl olan insan onuru, kadın onuru her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi verirken bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor" dedi.

"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"

Kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşılması gerektiğini söyleyen Bakan Gül, "Kadına yönelik şiddetin asla hiçbir toleransa yer verilmemesi gerekiyor. Baktığımız da kadın cinayetleri küçük olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Bu konu tedbirsiz özensiz davranacak bir konu değildir. Her türlü şiddetin önemsenmesi, sıklıkla takip edilmesi gereken bir süreçtir.



Elbette tüm bu olaylarda yargının önünde delil dosya durumuna göre karar verilmektedir. Bizde yargı mensuplarımız ile hassasiyetle bu meselenin üstüne gideceğiz. Elbette giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanında kar kalmayacak. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada yanlarında kar kalmaması gerektiği milletimizin ortak dileğidir. Temel yaklaşımımız kadına şiddete sıfır toleranstır. Tekrar Duygu Delen kardeşimin acısını paylaşıyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.