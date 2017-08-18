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Adalet Bakanı: 950 hâkim ve savcı alınacak

Hâkim ve savcı alımı için 24 Aralık 2017 tarihinde sınav yapılacak

18 Ağustos 2017 21:03

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "950 yeni hakim ve savcı almak üzere 24 Aralık 2017 tarihinde sınav yapılacağını" açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Gül, 950 yeni hakim ve savcı alınacağını duyurdu. Söz konusu hakim ve savcı alımları için sınavın 24 Aralık'ta yapılacağını açıklayan Bakan Gül, "Hukukçu genç arkadaşlarımıza sevgilerimle duyuruyorum" dedi.

Bakan Gül'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle: 

Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat sonuçlarına göre 9-5 dereceli kadrolara; 950 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacak olup, yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Sınava başvuru süresi ve başvuru koşulları ayrıca ilan edilecektir.

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