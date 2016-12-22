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Adalet Bakanı: 175 yeni cezaevi inşa edilecek

"157 adet küçük ceza infaz kurumunun da kapatılması öngörülmüştür"

22 Aralık 2016 21:39

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2017 yılında 175 adet yeni ceza infaz kurumu inşa edileceğini söyledi.

Bozdağ, 2017 yılı sonuna kadar Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standartlarına uygun yeni ve modern infaz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 175 adet yeni ceza infaz kurumu inşa edilerek hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, küçük cezaevlerinin kapatılarak, uluslararası standartlara uygun komplekslere dönüştürülmesi yönünde çalışmaların başlatıldığını belirterek şöyle dedi:

“2017 yılı sonuna kadar Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standartlarına uygun yeni ve modern infaz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 175 adet yeni ceza infaz kurumu inşa edilerek hizmete açılması planlanmıştır. Ayrıca, çağdaş infaz rejimine uygun olmayan ve fiziki olarak ekonomik ömrünü doldurmakla birlikte yeterli eğitim ve iyileştirme çalışmalarına elverişli durumda bulunmayan ilçe merkezlerindeki 157 adet küçük ceza infaz kurumunun da kapatılması öngörülmüştür.”

 

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