Adalet Bakanı: 12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü" düşüncesini dile getirdi.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül; milli iradeye inen bir ihanet darbesi, "bir sağdan, bir soldan" diyerek insanımıza kıyan, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü... Yitirdiğimiz canları rahmetle anıyor, millet iradesine yönelen tüm darbeleri lanetliyorum." ifadesini kullandı.