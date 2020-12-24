Adalet Atlası podcast serisinin "Kul hakkına kim, neden sahip çıkmıyor" bölümü yayında

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin İslam’ı ele alan 11. bölümü yayına girdi. İlahiyatçı yazar Hidayet Şefkatli Tuksal, kelâm alanında öğretim üyeliği yapan Mehmet Evkuran ve siyaset bilimci Halil İbrahim Yenigün’ün konuk olduğu bölümde Müslüman çoğunluğun Türkiye’de adaletsizliklere neden yüksek sesle itiraz etmediği sorgulandı.

Adaletin inançtaki yeri

"Çıkış noktası olarak kul hakkının alındığı sohbette hem İslam teolojisinde adaletin yeri hem adalet merkezli İslami ekollerin toplum içinde geri planda kalma sebepleri konuşuldu. Hazal Özvarış’ın moderatörlüğü eşliğinde şu sorulara yanıtlar arandı:

İslam’a göre insan adalete mi yoksa adaletsizliğe mi meyilli? Müslümanlar, Allah’ı adaletin mi yoksa merhametin kaynağı olarak mı görüyor? Kullar arasındaki adalet nasıl inşa ediliyor? Kadın-erkek arasındaki ilişkide kul hakkı nasıl öteleniyor? Adaleti zemin alan hangi İslami ekoller, nasıl bastırılıyor? Müslüman çoğunluk Türkiye’de neden adaletsizliklere itiraz eden akımları sahiplenmiyor? Bunda cemaatlerin rolü ne?"

Bölümü dinlemek için:

Adalet Atlası nedir?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı bu seri, güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, moderasyonun sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, insanın adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğine, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bırakılacağı sorgulanıyor.