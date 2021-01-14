Adalet Atlası’nın yeni bölümü yayında: Yapay zekâ, hukuk ve adaleti nasıl dönüştürecek?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin yapay zekâyı konu alan bölümü yayınlandı. Bilimkurgu yazarı ve felsefeci Ayşe Acar, elektronik ve haberleşme mühendisi Neslihan Şengör ve hukukçu Barış Erman’ın konuk olduğu bölümde, uygulanmakta olan yapay zekâ pratikleri ve bu pratiklerin geleceğe etkileri konuşuldu.

Yapay vicdanlı askerlerden dijital hâkimlere uzanan sohbette, öğrenen makinelerin yakın gelecekte adalet anlayışını nasıl dönüştürebileceği irdelendi. Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı “Adaletin yapay zekâyla geleceği” başlıklı kayıtta yanıtı aranan sorular şöyle:

"Yapay zekâ nasıl öğreniyor, onu kim eğitiyor, veriler nereden geliyor? Yapay zekânın bilinci var mı? Öğrenen makinalar hangi aşamada hukuken özne statüsü edinebilir? Dijital hâkimler bugün mahkeme salonlarında neler yapıyor? Yapay vicdan ne demek? Devletler, polisiye süreçlerde yapay zekâyı nasıl kullanıyor? Şeffaflık, kodlamada neden önemli? Yapay zekâ alanındaki gelişmeler, yakın gelecekte ceza algısını ve pratiğini nasıl etkileyecek?"

Adalet Atlası nedir?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı bu seri, güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, moderasyonun sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, insanın adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğine, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bırakılacağı sorgulanıyor.