Adalet Atlası’nın yeni bölümü yayında: Devlet, kimsesizler ve toplu mezarlarda ne yapıyor?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin 13. bölümünde antropolog Aslı Zengin, adli tıp uzmanı Ümit Biçer ve psikanalist Bella Habip konuk oldu. Adalet ve ölüm ilişkisinin konu edildiği bölümde devletin ölüm sonrasında uyguladığı politikalar ele alındı.

Kimsesizler mezarlıkları ve toplu mezarların çıkış noktasının ele alındığı “Devletin ölüm peyzajı” başlıklı bölümde ölüm, yas süreçleri ve devlet politikaları arasındaki bağlar irdelendi. Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı bölümde yanıtı aranan sorular şöyle:

Devletler ölüm üzerinde nasıl bir egemenliğe sahip? Dini ritüeller hangi mezarlıklarda uygulanmıyor? Kimsesizler mezarlıklarına kimler gömülüyor? Toplu mezarlarda devletlerin hangi pratikleri ve stratejileri ortaklaşıyor? Adli tıp bu mezarlıklarda hakikati nasıl görünür kılıyor? Hakikat duygusu sağlıklı yas süreçlerinde ne rol oynuyor? Ölüme devlet müdahalesi olduğunda yas süreçleri nasıl farklılaşıyor? Tutulamayan yaslar toplumu nasıl etkiliyor?

Adalet Atlası nedir?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı bu seri, güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, moderasyonun sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, insanın adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğine, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bırakılacağı sorgulanıyor.

Bölümü dinlemek için: https://open.spotify.com/episode/6ryt8Ce8VLQ8kLgTtTlUmS?si=jqR3KYKSSBmlySlV1y3yAQ