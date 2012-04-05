Adalet Ağaoğlu: Resmen açıklayayım, AKP'li değilim

Yazar Adalet Ağaoğlu, 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya’ya çağrıldığı yemekle ilgili kendisine yönelen eleştirileri "Ertesi yıl Yaşar Kemal ödül alınca kimsenin sesi çıkmadı" diyerek yanıtladı.

Ağaoğlu bu açıklamaları A Haber'de Selin Ongun'un sunduğu Bi Sormak Lazım programında yaptı. Cumhurbaşkanı'nın davetine gitmenin vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Cumhurbaşkanının davetine gitmezsem nüfus kağıdımı yırtıp atmam yani vatandaşlıktan istifa etmem demektir bu. Çünkü orada tarafsız bir yer duruyor." dedi

Cumhurbaşkanlığı ödülünü alması sonrasında kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Adalet Ağaoğlu, "Ödülü aldıktan sonra aydın takımının hücumuna uğradım. Oraya gittim diye ne kadar çirkin sözler ettiler. Ertesi yıl Yaşar Kemal alınca ses çıkmadı." diye konuştu.

Ağaoğlu, Cumhurbaşkanlığının davetine gitmesine iki nedeni olduğunu belirtti; "Bir demokrasiye olan inancım ikinci olaraksa benim yurtdışında bir sırtım ya da cemaatim yok, ekmeğimi burada kazanıyorum bu nedenle giderim. Cumhurbaşkanına ancak ben buradan ayrılırsam gitmem." dedi. Adalet Ağaoğlu, "Bir Düğün Gecesi" romanından alıntılayarak "Bu intihar olur. İntihar etmeyeceksem de içerim" ifadelerini kullandı...

'AKP'li değilim'

Yeni anayasa çalışmalarına verdiği desteğe de değinen Ağaoğlu, "Referandumdan sonra "Millet anayasa yapacak" denildi. İktidar partisi buna söz vermiş durumda. Hüseyin Çelik de ilk olarak belirlenen maddeleri sıraladı. Ben de hemen teşekkür ettim. Bu arada ben hiçbir partili değilim. Ne zamanki yeni anayasa istiyorsunuz hemen AKP'li deyip çıkıyorlar. Bunu da şurada belirteyim resmen açıklayayım AKP'li değilim." diye konuştu.

Adalet Ağaoğlu, darbe anayasasının atılması gerektiğini söyleyerek, "Devlet mi toplumu toplum mu devleti yönetsin sorusu var. Ben toplum devleti yönetsinden yanayım." dedi.