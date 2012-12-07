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Adalet Ağaoğlu: Kendimi aldatılmış hissediyorum

Ağaoğlu: Kendimi fena halde aldatılmış hissediyorum. Başbakan, referandumunun kabulünde oyu bulunanlara yalan söyledi...

07 Aralık 2012 18:55

 

Adalet Ağaoğlu, 2010'da yapılan referandumda "evet" derken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Anayasa'yı millet yapacaktır" sözlerine umut bağladığı ama artık hiçbir umudunun kalmadığını söyledi. Ağaoğlu, "Kendimi fena halde aldatılmış hissediyorum. Başbakan, referandumunun kabulünde oyu bulunanlara yalan söyledi" dedi. 

HaberTurk yazarı Balçiçek İlter, Adalet Ağaoğlu'nun kendisine verdiği söyleşide yanlış anlaşılmaların olmaması için yolladığı metni köşesine taşıdı. "Aldatılmış hissediyorum" başlığıyla yayımlanan (7 Kasım 2012) yazının ilgili kısmı şöyle: 

TBMM Anayasa çalışma grubu hâlâ daha darbe yasasını koymuş önlerine, "Şu madde şöyle mi iyi, böyle mi, şurası şöyle olmalı, burası böyle deyip durarak boşuna vakit geçirmekte. 1-4 arası maddeler altı kırmızıyla çizilmiş, dokunulmazlığıyla olduğu yerde olduğu gibi durmakta! Üstelik elde mevcut 12 Eylül Anayasası'nın askeri bölümlerinin 120-121-122 ve benzeri maddelerini değişen hayata, yani sivil bir anayasa yaklaşımlarına göre ayarlamak için bu TBMM çalışma grubu için değil 3 yıl, 30 yıl bile yetmez. Sayın Başbakan, "Evet evet, yeni anayasa çıkaracağız, hem de çabuk, seçimlerden önce!" deyip durmaktalar. Hele "toplumuna" son olarak yaptıkları açıklamalarına bakınca sanki "Anayasa çalışma grubunu ne yönde değiştirsem de Cumhuriyetin 100. yılında büyük lider diye heykelim dikile-bilsin" demeye getirmekteler. AKP hükümeti kendilerinden önceki hükümetlere kıyasla çok daha iyi çalışmış, yönetimde bazı olumlu adımlar da atılmıştır hakçasına... Ancak Sayın Başbakan partisinin aldığı oyların sağladığı egemenliğe fazla bel bağlamakta; öyle ki gitgide "tek otorite" üslubu edinmekte, benim az önceki -asıl amacının özlenen "tek lider" heykeline layık bulunmak- düşüncesi edinmemi kışkırtacak kadar...

Haklısınız Balçiçek Hanım...

"Milletin yapacağı" yeni Anayasa'ya, "Evet" deyip, umut bağlamıştım çünkü son seçimlerde AKP Başkanı Tayyip Erdoğan Bey "Yeni Anayasa'yı millet yapacaktır!" deyip durmuşlardı üstüne basa basa... Ben de bu "Millet yapacak" sözverişinin altını iyice çizmiştim; ilk defa bir devlet adamından böyle bir girişim haberine -evet ilk defa- buna safçasına umut bağlamıştım. Ama artık hiçbir umudum kalmadı. Kendimi fena halde aldatılmış hissediyorum. Başbakan "Evet değişsin" referandumunun kabulünde oyu bulunanlara yalan söyledi.

 

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