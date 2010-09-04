Adalet Ağaoğlu: Darbe anayasası yok olmalı

T24 - Yazar Adalet Ağaoğlu Anayasa paketini amaçları ve içeriği bağlamında olumlu gördüğünü belirterek referandumda oyunun ‘evet’ olacağını açıkladı ve “Bu darbe ürünü anayasa artık değişmeli hatta yok olmalı” dedi.

Ağaoğlu, darbe kurumları ile kurallarına her zaman ve zeminde karşı çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini dile getirdi. Ağaoğlu, şöyle dedi: “Referandumu önümüze koyan iktidardan alacaklıyız. Sözünü ettiğim elbette yeni bir anayasa. Sivil ve yeni bir anayasanın peşini bırakmayacağız.”



Muhalefeti anlamak mümkün değil

Sivil anayasa umudunu her zaman koruduğunu belirten Ağaoğlu, paketi olumlu bir adım olarak gördüğünün altını çizdi.



Sivillerin senelerce askeri mahkemelerce yargılandığından yakınan ünlü yazar şöyle dedi: “Bu yargılama biçimi mutlak suretle kaldırılmalı. Bir de muhalefet devamlı iktidarı hedef alıyor. Fakat darbe anayasasına karşı kayıtsız kalıyor. Hâlbuki bu anayasada tenkit edilecek o kadar çok madde var ki. Bugüne kadar 40 madde yenilendi. Hepsi sessiz sedasız geçti gitti de burada kıyamet kopuyor. Anlamak mümkün değil.”



