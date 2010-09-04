T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Ağaoğlu: Darbe anayasası yok olmalı

Yazar Adalet Ağaoğlu Anayasa paketini amaçları ve içeriği bağlamında olumlu gördüğünü belirterek referandumda oyunun ‘evet’ olacağını açıkladı

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Yazar Adalet Ağaoğlu Anayasa paketini amaçları ve içeriği bağlamında olumlu gördüğünü belirterek referandumda oyunun ‘evet’ olacağını açıkladı ve “Bu darbe ürünü anayasa artık değişmeli hatta yok olmalı” dedi.

Ağaoğlu, darbe kurumları ile kurallarına her zaman ve zeminde karşı çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini dile getirdi. Ağaoğlu, şöyle dedi: “Referandumu önümüze koyan iktidardan alacaklıyız. Sözünü ettiğim elbette yeni bir anayasa. Sivil ve yeni bir anayasanın peşini bırakmayacağız.”


Muhalefeti anlamak mümkün değil

Sivil anayasa umudunu her zaman koruduğunu belirten Ağaoğlu, paketi olumlu bir adım olarak gördüğünün altını çizdi.


Sivillerin senelerce askeri mahkemelerce yargılandığından yakınan ünlü yazar şöyle dedi: “Bu yargılama biçimi mutlak suretle kaldırılmalı. Bir de muhalefet devamlı iktidarı hedef alıyor. Fakat darbe anayasasına karşı kayıtsız kalıyor. Hâlbuki bu anayasada tenkit edilecek o kadar çok madde var ki. Bugüne kadar 40 madde yenilendi. Hepsi sessiz sedasız geçti gitti de burada kıyamet kopuyor. Anlamak mümkün değil.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24